Endspurt für den U-Ausschuss

Große Spannung vor den Befragungen der ehemaligen türkis-blauen Spitze.

Der Ibiza-U-Ausschuss geht in die letzte Runde: Am Mittwoch ist Justizministerin Alma ­Zadić geladen. Das wird nicht nur seitens der Grünen als Revanchefoul für das harte Vorgehen der Justiz gegen ÖVP-Politiker wie Kurz und Blümel ge­sehen. Am Tag darauf kommt es dann zum Showdown: Die einstige türkis-blaue Spitze, bestehend aus Sebastian Kurz und Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, muss den Fraktionen Rede und Antwort stehen. Für beide ist es das zweite Mal als Auskunftspersonen.

Schmid abwesend

Wieder einmal für Aufregung sorgt Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Nach Nichterscheinen hätte er am Donnerstag befragt werden sollen. Derzeit ist er allerdings unerreichbar.