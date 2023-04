Enthüllt: Geheimer Türkei-Wahlkampf für Erdogan in Wien

Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt, wahlgekämpft wird aber auch in Österreich.

Wien. 110.000 türkische Staatsbürgerinnen und -bürger leben in Österreich und sind bei den Präsidentschaftswahlen stimmberechtigt. Daher mobilisieren die Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine AKP auch mitten in Österreich. Aber hinter verschlossenen Türen, mit Geheim-Events in Vereinen & Co, ÖSTERREICH berichtete.

Appell. Der heimischen Regierung sind diese Vorgänge bekannt, am Freitag wollte Außenminister Alexander Schallenberg seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu klarmachen, „dass türkische Innenpolitik dort bleibt, wo sie hingehört: in die Türkei“.

Standpauke, aber dann zu Geheim-Event

Geheimtreffen. Nur ganz schien die Standpauke nicht zu Cavusoglu durchzudringen. Ganz im Gegenteil: Wie ÖSTERREICH erfuhr, war der Erdogan-Minister am Abend auf Besuch eines Fastenbrechen-Events in Wien. Es dürfte der wahre Grund seines Wien-Besuchs gewesen sein. Organisator des Großevents in einer Liesinger Event-Location: Der Verein UID – eine Lobbyorganisation von Erdogans AKP.

Rede. Mehr als eine Stunde dauerte das Event – unter Jubel der Erdogan-Fans hielt Cavusoglu eine zündende Rede, wie ein Video zeigt. Innertürkischer Wahlkampf in Österreich, also.