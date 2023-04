Erdogan: Geheim-Wahlkampf in Österreich

Mit Rückenwind der heimischen türkischen Community will man Wahl gewinnen. Experte warnt: So wird bei uns für AKP mobilisiert.

Wien. Am 14. Mai sollen in der Türkei planmäßig die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und seine AKP sind – allen voran durch das fehlerhafte Krisenmanagement bei der Erdbebenkatastrophe – schwer angeschlagen.

Mobilisierung. Deshalb will man im Wahlkampf nichts dem Zufall überlassen – und mobilisiert auch in Österreich: „Die türkischen Politiker geben sich bei uns reihenweise die Klinge in die Hand, Österreich muss als Hinterland herhalten“, erklärt Ex-Politiker und gebürtiger Türke Efgani Dönmez.

Ex-ÖVP-Politiker Efgani Dönmez warnt vor Events



Verdeckter Wahlkampf in Vereinen & Co.

Geheim. Große Inszenierung – Erdogan hielt einst Reden in der Wiener Albert-Schulz-Halle – bleiben dabei aus: „In AKP-nahen Vereinen oder Moschees finden die Events statt“, so Dönmez. „Um den Gegenwind kleiner zu halten, tritt man mittlerweile verdeckt auf“. Das hat wohl auch rechtliche Hintergründe: Laut Versammlungsgesetz könnte man Polit-Events von Drittstaaten auch verbieten.