Ermittler durchforsten jetzt die Strache-Konten

Sein Ex-Sicherheitschef hat auch Rechnungen von Strache kopiert.

Wie in dieser Kolumne bereits am Sonntag berichtet, hat Heinz-Christian Strache in seinen Aussagen vor den Ermittlern diesen, aber auch sich selbst in der Spesenaffäre belastet. Auch zwei weitere Ex-Mitarbeiter haben berichtet, wie der Ex-FPÖ-Chef angeblich private Rechnungen von ihnen habe umwandeln und an die FPÖ verrechnen lassen. Strache weist das als „Lügen“ zurück und erklärt wiederum, er sei von seinen einstigen engen Mitarbeitern rein­gelegt worden. Für alle Erwähnten gilt die Unschuldsvermutung.

In einem Anlassbericht wurde erneut eine belastende Aussage von Oliver R. wiedergegeben. Dieser behauptet, dass er selbst, weitere Bodyguards und Straches langjährige ehemalige Assistentin von Strache „gezwungen“ worden seien, „Ersatz­belege“ in die Parteibuchhaltung einzureichen.

Ähnlich stellt es auch die Ex-Assistentin dar.

Prüfung, ob Geldflüsse zu Rechnungen passen

Kopien. Der Ex-Sicherheitschef hatte die Rechnungen von Strache kopiert und in einem Schuhkarton gelagert, der den Ermittlern seit 2019 vorliegt. Auf Bitten der Exekutive ließ jetzt die Staatsanwaltschaft die Konten des Ex-FPÖ-Chefs öffnen. Die Ermittler wollen die Rechnungen mit Geldflüssen vergleichen. Immerhin hat Strache angegeben, dass er seinen Ex-Mitarbeitern stets alles zurückgezahlt habe.

Politik-Insider von Isabelle Daniel