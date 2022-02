Erste Stadt führt Frauen-Rabatt ein

In Genf sollen Frauen für städtische Einrichtungen bald weniger Eintritt bezahlen als Männer.

In der Schweizer Stadt Genf sollen Frauen in städtischen Einrichtungen – etwa im Schwimmbad oder im Theater – bald zwanzig Prozent weniger bezahlen als Männer. Das hat das Genfer Stadtparlament vergangene Woche beschlossen. Die links-grüne Mehrheit der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte will damit auf die noch immer bestehende Lohnschere zwischen den Geschlechtern hinweisen.

Doch die Regelung sorgt für heftige Diskussionen. Kritiker sehen den Frauenrabatt als diskriminierend und verfassungswidrig. doch die Genfer Regierung hält noch an der Regelung fest.