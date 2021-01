EU-Gipfel: Showdown um Corona-Impfstoff

Österreich fordert rasche AstraZeneca-Zulassung – denn der Impfplan wackelt.

Zuerst zu wenig bestellt, als es noch möglich war. Jetzt der Lieferengpass bei Biontech-Pfizer, wegen des Umbaus ihres Werkes in Belgien.Beim heutigen Skype-Gipfel des EU-Rats wird wohl nicht nur der EU-einheitliche Impfpass besprochen – sondern vor allem die fehlerhafte EU-Strategie bei der Beschaffung.Nur: AstraZeneca hat in seiner Studie für die effektivste Dosierung keine Personen über 55 Jahren getestet. Lässt die EMA den Impfstoff deshalb nur für alle unter 55 zu, wirft das den heimischen Impfplan über den Haufen: Denn Kurz will bis Ende März alle 1,6 Mio. Menschen über 65 durchimpfen.