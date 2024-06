EU-Wahl-o-mat: Welche Partei passt zu Ihnen?

Noch unschlüssig, wen Sie wählen wollen? Finden Sie mit dem oe24-EU-Wahl-o-mat heraus, welche Partei zu Ihnen passt.

WEN WÄHLEN? Wer passt zu Ihnen bei der EU-Wahl am Sonntag? oe24 hat aus 15 Fragen und Antworten der sieben kandidierenden Parteien den traditionellen „Wahl-o-mat“ erstellt. So geht’s: Kreuzen Sie Ihre Lieblingsantwort an, machen Sie für jeden Buchstaben ein Stricherl im richtigen Feld. Das Feld mit den meisten Stricherln ist Ihre Partei für das Europaparlament in Straßburg. Umdrehen und vielleicht eine Überraschung erleben.

FPÖ. EU-Kritik in Reinkultur: Brüssel entmachten, keine Hilfe für die Ukraine, der Green Deal der EU ist des Teufels.

SPÖ. Klarer Pro-EU-Kurs mit sozialem Touch. Bekenntnis zu Neutralität, der Ukraine soll eher humanitär geholfen werden.

ÖVP. Pro EU, Jedem EU-Land sein Kommissar, gegen Aus der Verbrenner, in der Asylfrage inzwischen genau so radikal wie die FPÖ.

NEOS. Am pro-europäischsten, für jede Hilfe an die Ukraine, für eine gemeinsame EU-Verteidigung und für den Green Deal.

GRÜNE. Klimaschutz vor allem. Für Verbot von Verbrennern - und Privatjets, aber auch für eine kleinere EU-Kommission.

KPÖ. Kapitalismus-Kritik und gegen Nato-Nähe der EU. Für Ukraine-Friedensverhandlungen und für Flüchtlingsverteilung.

DNA. Impfkritik-Partei mit Pragmatismus: Bei Migration ist man für harten Grenzschutz und Humanismus gleichzeitig.