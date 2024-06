Herbert Kickl: "Wir haben Geschichte geschrieben"

Kickls erste Reaktion auf die Prognose der EU-Wahl.

„Wir sind demütig und dankbar für das große Vertrauen, das bei den heutigen EU-Wahlen in uns Freiheitliche gesetzt wurde. Dieses Wahlergebnis bedeutet nicht weniger, als dass die Österreicher heute Geschichte geschrieben haben. Denn dieses starke Votum für uns Freiheitliche mit Harald Vilimsky und seinem Team war nur im Schulterschluss mit der Bevölkerung möglich“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl in einer erster Reaktion auf die Trendprognose zur EU-Wahl.

Kickl sieht eindeutigen Auftrag

Die Nummer 1-Position bei den EU-Wahlen sei der eindeutige Auftrag, die Interessen der eigenen Bevölkerung immer an erste Stelle zu setzen – auf EU-Ebene genauso wie in Österreich. „Diesen Auftrag werden wir Freiheitliche auf allen Ebenen konsequent umsetzen. Das Ergebnis, mit dem die Österreicher uns heute ausgestattet haben, ist ein Beweis für die Wichtigkeit einer geradlinigen, konsequenten und an den Interessen der eigenen Bevölkerung ausgerichteten Politik“, so Kickl.

Die Freiheitlichen wollen regieren

„Heute haben wir gemeinsam mit den Wählern ein Etappenziel erreicht. Wir werden uns weiter um das Vertrauen der Österreicher und um den Schulterschluss mit der Bevölkerung bemühen, um bei den Nationalratswahlen mit einem freiheitlichen Regierungschef die endgültige Wende zum Positiven für unsere Heimat einzuleiten. Heute bedanke ich mich bei jedem Einzelnen, der uns Freiheitliche bei den EU-Wahlen unterstützt hat. Dieses historische Ergebnis für die FPÖ verdankt sich dem Mut, der Zuversicht und dem Optimismus unserer Bevölkerung“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.