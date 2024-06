Panne in der ZiB2: Armin Wolf nennt Vilimsky "Herbert"

ORF-Star Armin Wolf sprach Vilimsky in der ZiB2 mit Kickls Vornamen an.

Die FPÖ ist der große Gewinner der EU-Wahl. Die Freiheitlichen gewannen in Österreich zum ersten Mal eine Bundeswahl und liegen mit 25,73 Prozent der Stimmen knapp vor der ÖVP.

Am Sonntagabend war deshalb auch FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zu Gast bei Armin Wolf in der ZiB2. Der ORF-Moderator begrüßte den Freiheitlichen dann aber gleich mit dem falschen Vornamen. „Ich begrüße jetzt live im Studio den Wahlsieger von heute, FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Vilimsky“, so Wolf. Vilimsky reagierte mit einem Lächeln und korrigierte den ORF-Star umgehend. „Harald und nicht Herbert“.

@ArminWolf begrüßt den Wahlsieger "Herbert Vilimsky". Dieser bessert grinsend umgehend aus.???? — andante espressivo (@Stimmvoll) June 9, 2024

Armin Wolf: Und ich begrüße jetzt live bei mir im Studio den Wahlsieger und Spitzenkandidaten der FPÖ, HERBERT @vilimsky. ???? pic.twitter.com/rSj4gslje7 — Rinaldo Mogyorosy (@RMogyorosy) June 9, 2024

Inhaltlich ging es im ZiB2-Interview dann zunächst, dass die FPÖ unter ihrem Wahlziel von 30 Prozent blieb. „Dieses Ziel wollen wir dann bei der nächsten Wahl erreichen", so Vilimsky.

Darauf angesprochen, dass die BILD-Zeitung ein FPÖ-Sujet als "ekelhaftestes Wahlplakat Europas" kürte, kontert der FPÖ-Politiker, dass man damit eine Botschaft setzen und eine Diskussion starten wollte.

Vilimsky attackiert in Folge auch erneut Alexander Van der Bellen. Dass dieser im Wahlkampf Stellung bezogen habe, „steht dem Bundespräsidenten nicht zu“, so der FPÖ-Politiker. „Er hat den grünen Parteimantel nie abgelegt.“