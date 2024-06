EU-Wahl: Heute steigt der Showdown ums Europaparlament

Heute wird das EU-Parlament neu gewählt.

Das EU-Parlament wird heute neu gewählt - auch in Österreich können Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben. Insgesamt sind hierzulande knapp 6,37 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Europaweit sind es rund 360 Mio. Wahlberechtigte.

Wählerinnen und Wählern in Österreich stehen insgesamt sieben Listen zur Auswahl. Fünf davon - ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS - waren bisher auch schon im Europaparlament vertreten, versuchen will es erneut die KPÖ sowie die neue Liste DNA. Für Österreich gibt künftig statt wie bisher 19 sogar 20 Sitze im EU-Parlament.

Ergebnis erst ab 23.00 Uhr

Wie sich die Sitze dann Schlussendlich verteilen, wird man erst am späten Abend erfahren. Denn erst ab 23 Uhr wird das Ergebnis offiziell verkündet, da dann auch in Italien die Wahllokale schließen. Vorher darf kein Ergebnis veröffentlicht werden. Allerdings wird es ab 17 Uhr, also nach dem österreichischen Wahlschluss, eine Trendprognose geben, die auf am Wahltag erhobenen Interviews basiert. Hier sollte sich bereits eine erste Tendenz zeigen.

Die Umfragen sehen einen klaren Sieg für die FPÖ, dahinter dürfte es ein enges Rennen zwischen SPÖ und ÖVP werden. Die NEOS könnten die Grünen überholen, während die KPÖ und DNA kein Mandat im EU-Parlament erhalten dürften.

Causa Schilling überschattete Wahlkampf

Ungewollter Protagonist des Wahlkampfes wurde Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Gegen sie wurden schwere Vorwürfe erhoben, wonach sie fälschlicherweise Gerüchte über prominente Persönlichkeiten verbreitet haben soll.