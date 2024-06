Kogler über Wahlkampf: "Haben wir Fehler gemacht? Ja, auch"

Werner Kogler gestand bei seiner Wahlabgabe Fehler im EU-Wahlkampf der Grünen ein.

Grünen-Parteichef Werner Kogler kam etwas verspätet zu seiner Stimmabgabe. Der Grund: Der Vizekanzler soll im Stau gestanden sein. Bei der Stimmabgabe zog Kogler dann ein Resümee des Wahlkampfes. "Wir blicken jetzt jedenfalls auch nach vorne. Richtig ist: Es war ein außergewöhnlicher Wahlkampf. Es war Neuland dabei mit diversen Dingen, mit denen wir so nicht gerechnet haben", so Kogler auch in Bezug auf die Grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling, die mit schweren Vorwürfen im Wahlkampf konfrontiert wurde.

"Umgekehrt: Haben wir Fehler gemacht? Ja, auch. Deshalb werden wir das bearbeiten und vor allem besser machen in der Zukunft, aber wie gesagt, es geht jedenfalls nach vorne", so Kogler.

Wem oder ob er eine Vorzugsstimme vergeben würde, verriet Kogler übrigens nicht.