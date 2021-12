Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer wird Opa

"Bald-Opa" Norbert Hofer freut sich auf sein Enkerl.

Burgenland. "Heute durfte ich zum ersten Mal seit vielen Jahren einen Kinderwagen kaufen. Zum Dank gab es von meiner Tochter ein T-Shirt", schreibt Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer (50) auf Twitter unter dem Hashtag Opa. Hofer postete dazu ein schwarz-weiß Bild mit dem T-Shirt darauf, dass ihm seine Tochter geschenkt hat: "Der Mann. Der Mythos. Die Legende. Opa", steht darauf. "Bald-Großvater" Norbert Hofer freut sich auf sein Enkelkind: Der Geburtstermin ist der April 2022. Auch seine Twitter-Follower beglückwünschen ihn. "Gratulation und alles Gute", heißt es etwa in einem Kommentar.

Norbert Hofer ist in zweiter Ehe verheiratet. Er hat zusammen mit Verena Hofer eine Tochter. Aus seiner ersten Ehe stammen drei Kinder. Via Social Media gibt der Ex-Politiker immer wieder Einblicke in sein Privatleben.