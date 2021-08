Ex-Gesundheitsminister Anschober hat neuen Job

Anschober verrät, was er jetzt beruflich macht.

Wien. Am 13. April 2021 zog der damalige Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) die "Reißleine" und trat aus der Politik zurück. Er wolle sich "nicht kaputtmachen", sagte er damals und beendete damit seine Regierungsarbeit. Er schilderte damals gesundheitliche Probleme. Viele Jahre davor hatte er bereits ein Burnout, dass er erfolgreich bewältigte. Anschober war Gesundheitsminister als die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm. Nach einer Zeit der Erholung meldete er sich jetzt und verkündete seine neue berufliche Laufbahn: Er wird Autor.

Der ehemalige Gesundheitsminister schreibt auf Twitter: "Nächste Etappe: eine neue berufliche Existenz. Kommende Woche starten meine erste Vorträge - 7 in 4 Monaten - zu Krisenprävention, Gesundheits- und Sozialpolitischen Themen. Und noch im September wird es Neuigkeiten geben zu meiner Zukunft als Autor. Veränderungen sind spannend!"

Nächste Etappe: eine neue berufliche Existenz. Kommende Woche starten meine erste Vorträge - 7 in 4 Monaten - zu Krisenprävention, Gesundheits- und Sozialpolitischen Themen. Und noch im September wird es Neuigkeiten geben zu meiner Zukunft als Autor. Veränderungen sind spannend! — Rudi Anschober (@rudi_anschober) August 27, 2021

User zollen ihm "großen Respekt!"

Seine Twitter-Fans zollen Anschober "großen Respekt" für seine bisherigen Leistungen: "Großen Respekt vor dem was Sie bisher geleistet haben und sich jetzt wieder aufbauen!", so ein User. "Das sind wirklich gute Nachrichten, die sicher sehr viele freuen! ich wünsche Ihnen alles Gute und dass auch der Start so gelingt, wie Sie es sich vorstellen. Freue mich, wieder mehr von Ihnen zu hören!", so ein anderer Follower.