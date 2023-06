× Ex-Kanzler Kern überrascht mit neuem Look

Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern überrascht einmal mehr mit einem neuen Look.

Bart, zerzauste Haare. Vergangenen Sonntag postete Ex-Kanzler Kern ein Foto von sich auf Instagram – was dabei auffiel: sein neuer Look. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der 57-Jährige mit verändertem Stil zeigt. Er überraschte in Vergangenheit bereits mit einer Hornbrille, einem Dreitage-Bart, oder einer Rolex am Handgelenk. Dieses Mal zeigt er sich erneut stark verändert.

Auf dem Instagram-Foto ist Christian Kern in einer olivgrünen Sakko-Jacke bei einer Hauszufahrt zu sehen – neben ihm sein Hund "Samy", in der Hand hält der Ex-Politiker einen Schlüsselbund. Am Arm trägt er offenbar eine Uhr des der Schweizer Uhrenmanufaktur "Girard Perregaux", wie User spekulieren. Neu ist auch sein Bart. Trug er sonst einen Dreitagebart oder zeigte sich rasiert, so sind die Barthaare dieses Mal merklich länger. Außerdem fällt sein zerzauster Haar-Look aus.

© Instagram/@christian.kern ×

Insgesamt hat der Stil tatsächlich was von einem gemütlichen Sommer-Look. Passend dazu wünscht Kern seinen Fans einen "Happy Summer Sunday!" (dt. Fröhlichen Sommer-Sonntag!).