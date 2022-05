Ex-Kanzler Kurz bedankt sich bei Köstinger

Ex-Kanzler Sebastian Kurz bedankte sich bei Köstinger für die "gemeinsame Zeit in der Politik".

"Vielen Dank für unsere gemeinsame Zeit in der Politik, in der du tagtäglich für die Werte und Überzeugungen der Volkspartei gekämpft hast und als Bundesministerin so vieles umsetzen konntest", bedankt sich Kurz bei Köstinger auf Twitter. Weiters wünscht der Ex-Kanzler seiner Parteikollegin "alles Gute" für ihr neues Kapitel und ihren weiteren Weg.

Viele hatten erwartet, dass Elisabeth Köstinger ihrem Mentor Sebastian Kurz bei dessen Rückzug aus der Regierung folgen würde. Doch die Kärntnerin konnte nach dem Machtwechsel in der Volkspartei ihren Posten noch einmal retten. Nun, einige Monate später, geht sie doch - wie sie sagt freiwillig und einigermaßen überraschend.