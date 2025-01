Ex-Kanzler warnt vor Blau-Schwarz: "Autoritäres Zeitalter"

Herbert Kickl steht kurz vor dem Kanzleramt, doch einer warnt.

Die Verhandlungen zwischen Blau-Schwarz laufen auf Hochtouren. Jetzt meldet sich ein Ex-Kanzler zu Wort und warnt.

Ex-Kanzler in Sorge

Franz Vranitzky (SPÖ) gibt sich beunruhigt ob der aktuellen Entwicklungen. Im Interview mit dem Standard sagte er: "Viele sahen als Ausweg die Stimmabgabe für die Partei, die eine sehr offensive, um nicht zu sagen aggressive, Wahlwerbung betrieben hat."

"Totalitarismus oder Illiberalismus"

"Es gibt gravierende Tendenzen, sich in diese Richtung des Totalitarismus oder des Illiberalismus zu bewegen. Die Gefahr ist groß, dass sich diese Tendenzen in Europa verstärken," so Vranitzky weiter.