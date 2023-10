Ex-Neos-Chef Strolz muss Konzerte absagen

Anfang Oktober veröffentlichten Ex-Politiker Matthias Strolz und Mashup-Künstler Kurt Razelli ein neues Album. Ab Mitte November wollen die beiden damit auf Tour gehen – allerdings gibt es erste Konzert-Absagen.

Der frühere Politiker, Unternehmer und Autor hat sich erneut mit dem Wiener Mashup-Musiker Kurt Razelli zusammengetan und ein neues Album veröffentlicht. Nach dem Debüt "Lost in Space" (2018) ist das Duo nun "Back to Earth". Ab Mitte November wollen die beiden mit ihrem neuen Album auf Tour gehen. Jedoch müssen Strolz und Razelli nun wegen der Buchungslage, mit der sich die Kosten "für die Lichtshow und das Technikteam nicht decken" lassen würden, einige Konzerte absagen. Konkret geht es um die Auftritte in Graz, Salzburg und Dornbirn, wie Strolz via X mitteilt. Der Kaufpreis für bereits erworbene Tickets würden rückerstattet, so der Ex-Neos-Chef.

"Volles Haus" in Innsbruck und Wien

Für die Konzerte in Innsbruck und Wien gibt Strolz Grünes Licht: "Wir sind am 17.11. LIVE in #Innsbruck (freier Eintritt) und am 30.11. in #Wien. Hier gibt es viel Interesse und wir erwarten ein volles Haus. Wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr weitere Termine", kündigt er an.

Vor fünf Jahren hat es das bisher einzige Konzert des Duos Strolz und Razelli gegeben. Damals traten sie mit "Lost in Space" im Flex auf.