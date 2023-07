Fail im Umwelt-Ministerium: Hitzeschutzplan nicht aufrufbar

Eine Odyssee: Der österreichische Hitzeschutzplan ist gar nicht so einfach zu finden.

Wer sich Empfehlungen zur aktuellen Hitze-Welle und den hohe Temperaturen einholen will, landet via Google-Suche zuerst auf der Webseite klimawandelanpassung.at des Klimaschutz-Ministeriums. Doch in einem Artikel mit dem Titel "Gesamtstaatlicher Hitzeschutzplan für Österreich" gelangt man nicht zum Hitzeschutzplan, sondern zu einer Fehlermeldung.



Wörtlich heißt es auf der Webseite: "Extreme Hitze und Hitzewellen können zu erheblichen Beeinträchtigungen der Gesundheit führen. Die bereits beobachtete Zunahme von Hitzetagen und Hitzewellen wird sich durch den Klimawandel fortsetzen. Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen hat einen gesamtstaatlichen Hitzeschutzplan entwickelt, der seit Kurzem vorliegt."

Mit "seit Kurzem" meint der Verfasser des Artikels übrigens 2017, als der aktuelle Hitzeschutz-Plan des Sozialministerium veröffentlicht wurde. Unten wird dann schließlich auf jenen verlinkt. Doch die Verknüpfung funktioniert nicht und führt nicht zur entsprechenden PDF-Datei, sondern zu einer Fehlermeldung. Dort steht: Die von Ihnen gewählte Seite wurde nicht gefunden (HTTP Fehler 404).

Wie findet man also jetzt den Hitzeschutzplan? Am besten direkt auf der Webseite des Sozialministeriums, auch in der Google-Suche erscheint die richtige Webseite, allerdings weiter unten.