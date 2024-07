Fake-Covid-Zertifikate: FPÖ-Hafenecker vor Gericht

Neue EU-Kommission nimmt konkrete Formen an Türkis-Grün streitet über die Nominierung. Die ÖVP soll sich auf Finanzminister Magnus Brunner (EVP) festgelegt haben, doch sehen sich die Grünen nicht mehr an einen Sideletter mit ÖVP-Vorschlagsrecht gebunden und bringen Othmar Karas (ebenfalls EVP) in Stellung.