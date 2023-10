Fast zwei Millionen Euro Gewinn für Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat mit seiner Firma im ersten Jahr fast 2 Millionen Euro Gewinn gemacht.

Nach seinem Rücktritt als Kanzler anno 2021 ist Sebastian Kurz als Unternehmer im Jahr 2022 gleich durchgestartet.

Seine neu gegründete SK Management GmbH weist für das erste Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn von 1.924.648 Euro aus.

Das ergibt ein oe24-Einblick in das Firmenbuch.

Laut dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 weist die Bilanz fast 2,7 Millionen Euro aus. Fast 2 Millionen davon sind der erwähnte Gewinn, weitere 196.639 Euro sind als Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen, und 535.262 Euro sind als Rückstellungen verbucht worden.

Der größte Kunde von Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist übrigens Peter Thiel.

Der bezahlt via Thiel Capital den Ex-Bundeskanzler als "Global Strategist". Weitere große Unternehmen werden ebenfalls von Kurz beraten. Das Unternehmen von Kurz hat am Schubert Ring in Wien etwa 10 Mitarbeiter.

Beratung und geopolitische Einschätzungen, Fokus Middle East

Welche Tätigkeit macht der Ex-Kanzler nun genau? Mit was verdient er sein Geld? "Mit Beratungen und geopolitischen Einschätzungen", sagt der Sprecher von Sebastian Kurz zu oe24. "Fokus ist Middle East, Sebastian Kurz begleitet die Unternehmen auch vor Ort".

Die Kunden, größere Unternehmen aus allen Teilen der Welt, scheinen die Beratung des Ex-Kanzlers zu schätzen, wie der eindrucksvolle Gewinn von 1.924.648 Euro zeigt. Damit verdiente Kurz rund 6 Mal mehr als er damals als Kanzler bekommen hat.

Der aktuelle Bundeskanzler Karl Nehammer verdient heuer übrigens 333.760 Euro brutto.