Felix Baumgartner lässt Polit-Frust freien Lauf

Felix Baumgartner lässt seine Wut über die Regierungskrise in Österreich freien Lauf.

Aufregung um Felix Baumgartner. Der durch seinen Stratosphärensprung aus dem Jahr 2012 bekannte Extremsportler lies auf Facebook seinem Ärger über die aktuelle Regierungskrise freien Lauf. In seinem aktuellen Posting hat es der Extremsportler ganz besonders auf die Grünen abgesehen. "So geht Politik. Kanzler Kurz gibt seine Kanzlerschaft an Schallenberg ab, ernennt sich selbst zum ÖVP-Clubchef und bekommt damit noch mehr Macht. Berufs-Choleriker August Wöginger muss dafür seinen Sessel räumen, und die Grünen behalten ihre gesamte Macht – Privilegien und Dienstautos inklusive," so Baumgartner auf Facebok.

Damit aber nicht genug. In weiterer Folge vergleicht Baumgartner Vizekanzler Kogler mit einer käuflichen Dame. "Gratulation, da hat der gute Werner Kogler doch wieder einmal die politischen Beine breit gemacht," resümiert der All-Springer. In seinem weiteren Resümee über die aktuelle Lage der Politik in Österreich zeigte sich Baumgartner über die Vorgänge der Politik entsetzt.

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekommt sein Fett weg. Baumgartner, während des Bundespräsidentenwahlkampfes lautstarker Unterstützer von FPÖ-Kandidat Norbert Hofer, postete abschließend "Solange Bundespräsident Van der Bellen glaubt "so sind wir nicht", wird sich in Österreich nichts ändern, frei nach dem Motto: Legal, illegal, scheißegal".

Sportlich ist es um den Rekord-Springer in den letzten Jahren ruhig geworden, auf Facebook erreicht Baumgartner seine Fangemeinschaft aber noch, was mehr als 700 Kommentare unter dem Polit-Post zeigen.