Finanzverwaltung schreibt mehr als 500 Jobs aus

Das Finanzministerium hat mehr als 500 Jobs in der österreichischen Finanz- und Zollverwaltung ausgeschrieben.

Gesucht werden überwiegend Personen mit Matura oder abgeschlossener Lehre bzw. Absolventinnen und Absolventen berufsbildender mittlerer Schulen. Teils werden auch Stellen für Akademikerinnen und Akademiker mit Schwerpunkt Recht und/oder Wirtschaft angeboten, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit.

"Wir suchen Menschen mit einem starken Verantwortungsgefühl für unsere Gesellschaft, die unsere Teams in ganz Österreich verstärken", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung. Zur Finanzverwaltung zählen neben den Finanz- und Zollämtern auch die Betrugsbekämpfung mit beispielsweise der Finanzpolizei und der Steuerfahndung sowie die Großbetriebsprüfung und der Prüfdienst lohnabhängiger Abgaben und Beiträge. Die einzelnen Ausschreibungen sind in der Jobbörse der Republik (https://bund.jobboerse.gv.at) zu finden.