FP-Wahlkampfstart mit Kanzler-Ansage

Blaues Neujahrstreffen mit saftigen Sagern in der Steiermark – Kunasek will LH werden

Neujahrstreffen. Die FPÖ startet am Samstag mit ihrem Neujahrstreffen ins Superwahljahr: Im steirischen Premstätten am Schwarzlsee will Parteichef Herbert Kickl die 2.500 Personen fassende Halle bis zum letzten Platz füllen – und so die Kulisse für eine Serie von Wahlkämpfen schaffen.

Den Anheizer und Gastgeber gleichzeitig wird der ehemalige Verteidigungsminister und steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek geben. Obwohl gegen ihn in der FPÖ-Finanzaffäre ermittelt wird, macht sich Kunasek Hoffnungen auf den ersten Platz bei der Landtagswahl im Herbst – und damit auf den Landeshauptmann-Sessel.

Volkskanzleransage. Dann wird Kickl reden – der FPÖ-Chef plant nicht nur eine Kanzleransage, wie aus der FPÖ am Freitag zu hören war, seit Monaten zieht er ja mit dem umstrittenen Begriff „Volkskanzler“ durch die Lande. Am Abend davor beriet die Parteileitung die blaue EU-Wahlliste mit Harald Vilimsky an der Spitze – die EU-Wahl wird deshalb einen großen Teil der Kickl-Rede einnehmen. Inklusive harte Attacken gegen die „EU-Elite in Brüssel“ und gegen die EU-Unterstützung der Ukraine. Kickl muss alle Register ziehen, damit die EU-kritischen FPÖler zur Wahl gehen.