FPÖ fordert jetzt auch Mahrer-Rücktritt

Nach dem Rücktritt von Karl Nehammer schießen die Freiheitlichen jetzt auch gegen Karl Mahrer.

"Nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Nehammer ist es höchste Zeit, dass auch der Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer seinen Hut nimmt“, fordert der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ Lukas Brucker. Mahrer habe sich "als einer der führenden Köpfe der undemokratischen Anti-Kickl-Fraktion innerhalb der ÖVP hervorgetan" und eine Koalition mit der SPÖ gefordert.

"Mahrer hat sich in peinlicher Weise an das linke Lager innerhalb der SPÖ angebiedert und gemeinsam mit dem Babler-Erfinder, Bürgermeister Ludwig, bis zum Schluss für diese schwarz-rote Belastungskoalition gekämpft. Wenn Mahrer nur einen Funken Anstand hat, macht er es Nehammer nach und tritt noch heute zurück“, so Brucker.