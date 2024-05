× FPÖ hält trotz Affären Platz 1, SPÖ Zweite

Wäre am Sonntag Nationalratswahl - die FPÖ hätte alle Chancen auf Platz 1. Die SPÖ bleibt Zweite, die ÖVP kann zulegen, aber nur leicht.

Sonntagsfrage. Spionage-Affäre, blauer Finanzskandal in der Steiermark – auf die FPÖ stürzt einiges ein. Doch zumindest laut aktueller Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Interviews vom 22. bis 29 4., max. Schwankung 2,2 %) schmälert das die Chance von Herbert Kickl auf Platz 1 vorerst nicht: So kommt die FPÖ auf 28 %, ein Minus von einem Prozentpunkt. Da aber die zweitplatzierte SPÖ bei 23 % stagniert, bliebe ein bequemer 5-Punkte-Vorsprung für die Blauen – auch wenn Kickl selbst in der Kanzlerfrage schon Haare lassen muss: 18 % (-2).

© oe24 ×

Leicht zulegen kann indes die ÖVP, sie hat nunmehr 20 % (+1) bleibt damit aber auf Platz 3.