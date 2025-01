FPÖ-Hofer: "Es ist klar, dass Doskozil Landeshauptmann bleibt"

Die FPÖ wird, nach der ersten Hochrechnung Zweiter im Burgenland.

Die FPÖ legt im Burgenland um 13,0 Punkte auf 22,8 Prozent zu, die ÖVP verliert 8,2 Punkte auf 22,4. Damit geht sich eine blau-schwarze Koalition gegen Hans Peter Doskozil nicht aus. FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer hat sich bei oe24 gleich nach der ersten Hochrechnung zu Wort gemeldet.

Hofer: "Doskozil bleibt Landeshauptmann"

Hofer: "Das sind sehr, sehr schöne Zugewinne. Alle Parteien außer der FPÖ haben verloren: Es ist klar, dass Doskozil Landeshauptmann bleibt." Hofer: „Es wird ein schönes Plus sein.“

Der einzige Wermutstropfen: "Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn an uns vorbei keine Koalition möglich gewesen wäre", meinte Hofer. Mit ihm feierten unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Landesparteichef Alexander Petschnig und Klubobmann Johann Tschürtz.

Die im Vorfeld oft diskutierte Variante, Hofer könnte sich in einer Koalition mit der ÖVP zum Landeshauptmann machen lassen, geht sich laut Hochrechnung nicht aus. Die einzige Möglichkeit gegen die SPÖ wäre eine Regierung aus Volkspartei, Freiheitlichen und Grünen - eher unwahrscheinlich, wie Hofer befand. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei nun am Zug, sich einen Partner zu suchen. Sollte er eingeladen werden, werde er mit ihm Gespräche führen, betonte Hofer. Die Regierungsbildung werde in den kommenden Wochen jedenfalls "sehr spannend".