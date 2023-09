Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger fordert eine Entkriminalisierung von Cannabis.

Eigentlich hat sich die FPÖ stets gegen jegliche Form der Cannabis-Legalisierung ausgesprochen. Aber bei einer Online- Diskussion auf X (früher Twitter) sorgte der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger mit einem anderen Zugang für Erstaunen.

Der Rechtsanwalt schrieb, dass im österreichischen Recht zwar der Konsum von Suchtmittel, allerdings nicht der Besitz straffrei ist.

„Faktisch ist es aber so, dass man es schon sehr übertreiben muss, um wegen dem Eigenkonsum noch vor dem Richter zu landen. So wird das Ganze an die Behörde delegiert.“

Cannabis generell entkriminalisieren

Der Tiroler FPÖ-Chef fordert: „Ungute Lösung, typisch Österreich, man sollte den Konsum von Cannabis generell entkriminalisieren.“

Er habe selber in seinem Beruf oft mit der Thematik zu tun und sich deshalb diese Meinung gebildet.

Abwerzger stellt aber auch klar - Legalisieren will er Cannabis nicht. "Entkriminalisierung ist nicht Legalisierung. Aus fachlicher Sicht bin ich gegen eine Legalisierung. Ich bin aber auch gegen eine Kriminalisierung von mitunter Suchtkranken."