× FPÖ nur noch knapp hinter SPÖ

Der Abstand der Sozial­demokraten auf die Blauen schmilzt immer weiter.

Umfrage. Die Freiheitlichen sägen am roten Umfragethron, das zeigt die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Be­fragte, 17.10.–19.10.).

Kleiner Abstand. Die SPÖ liegt mit 27 % weiterhin auf Platz eins. Freuen dürften sich die Roten wohl trotzdem nicht allzu sehr: Sie verbüßen nicht nur ein kleines Minus (–1) zur Vorwoche, auch liegt die FPÖ schon in Schlagweite: Mit 25 % liegen sie aktuell nur noch zwei Prozentpunkte hinter Platz eins.

ÖVP hinkt nur hinterher, Grüne & Neos gleichauf

Stockerl. Die Volkspartei hingegen spielt nicht ganz vorne mit: 22 % bedeuten abgeschlagener Dritter, schon die dritte Woche in Folge stagnieren die Türkisen, Tendenz wohl eher sinkend, angesichts der aktuellen Polit-Lage.

Duell. Spannend wird im Rennen um den vierten Platz: Grüne und Neos leigen nun schon die zweite Woche in Folge mit jeweils 10 Prozentpunkten gleichauf. In den Wochen zuvor hatten die Pinken noch zwei bis drei Prozentpunkte Vorsprung, der sich nun egalisierte. Egal scheint auch die MFG zu sein: Wie in der Vorwoche liegen die Impfgegner bei nur 2 %.