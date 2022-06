FPÖ wirft Grünen-Chef "Jetset-Urlaub" vor

Leo Kohlbauer wirft dem Grünen-Politiker "Heuchelei" vor.

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Wie jedes Jahr nehmen sich natürlich auch Österreichs Politiker heuer wieder eine Auszeit und reisen zum Teil ans Meer. Wiens Grünen-Chef Peter Kraus verriet in einem Interview, dass er eine Woche "mit einem guten Buch am Strand" in Griechenland verbringen wird.

Wie kann eigentlich @peterkraus diesen Urlaub mit seinem ökologischen Fingerabdruck vereinbaren? Mit dem Radl und dem Tretboot wird er ja kaum anreisen. ???? ✈️ #JetsetHeuchler pic.twitter.com/wbIoK2beoz — Leo Kohlbauer (@LeoKohlbauer) June 24, 2022

Dass der Grünen-Politiker dafür aber offensichtlich in ein klimaschädliches Flugzeug steigt, bringt ihm nun Kritik der FPÖ ein. Leo Kohlbauer wirft Kraus "Heuchelei" vor: "Wie kann Peter Kraus diesen Urlaub mit seinem ökologischen Fingerabdruck vereinbaren?", so der FPÖ-Politiker auf Twitter. "Mit dem Radl und dem Treetboot wird er ja kaum anreisen."