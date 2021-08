Frauen für ORF-Top-Jobs werden dringend gesucht

Der Politik-Insider von Isabelle Daniel.

Talk der Chefs. Ab Montag geht es im ORF wieder zur Sache.

Alles wartet mit Hochspannung, ob der noch amtierende ORF-General Alexander Wrabetz seine Ankündigung wahr macht und Chefpositionen für den Newsroom bereits bis Jänner besetzt.

Also bevor der vergangenen Dienstag gewählte Roland Weißmann per 1. September seinen Job startet. Beide Herren sollen am Montag jedenfalls zu einem Talk zusammentreffen.

Newsroom: Bevor Posten ausgeschrieben werden, wird auch die Präsentation der Strukturreform für den neuen multimedialen Newsroom gewartet.

Frauen: Noch davor muss freilich das Direktoren­paket unter Dach und Fach gebracht werden. Dieses muss am 16. September im Stiftungsrat präsentiert werden. Dafür werden noch Frauen gesucht.

Die Radiodirektorin scheint ebenso noch offen zu sein wie Landesdirektorinnen. Im Burgenland dürfte mit Peter Schneeberger ein neuer Direktor auf Wunsch des Landeshauptmanns kommen.

Salzburg dürfte noch umkämpft sein. Kathrin Zechner ist sowohl für diesen als auch für den Direktorenposten in Wien im Gespräch und dürfte weder dort noch da auf große Freude stoßen.

Da die Grünen bekanntlich für Weißmann gestimmt haben, dürfte aber der Druck groß sein, zumindest einige Frauen in Führungspositionen zu bringen.