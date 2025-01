Geduldsprobe, Gabalier & Glaube in VdBs Neujahrsansprache

In seiner Neujahrsansprache legte Bundespräsident Alexander Van der Bellen dar, was aus seiner Sicht wichtige inhaltliche Fragen sind.

Auch heuer startete das politische Jahr wieder mit der Neujahrsansprache des Bundespräsidenten. „In welchem Land wollen wir leben?“ war die zentrale Frage seiner Rede.

Zu Beginn kam Van der Bellen auch auf die aktuellen Regierungsverhandlungen zu sprechen. „Auch hier geht es – wie in jeder Familie – um den Ausgleich von Interessen“, so der Bundespräsident. „Das Finden gemeinsamer Lösungen.“ Das sei, erklärte Van der Bellen, „auch eine Geduldsprobe für uns alle.

Eines sei ihm nun aber „sehr, sehr wichtig“. Nämlich: „In welchem Land wollen wir leben?“ Wichtige Fragen seien: „Woran glauben wir im Kern? Was können wir mitnehmen? Was wird uns helfen?“ VdB selbst hätte „da ein paar Ideen“

„Kulturell reiches Österreich"

Er glaube etwa an ein „kulturell reiches Österreich“, also ein Land von „Mozart und Lassnig und Jelinek. Von Falco und Wanda und Gabalier“, erklärte der Bundespräsident.

VdB glaube auch an ein Österreich, „das einen unfassbaren Reichtum an Naturschätzen besitzt“ und an ein „nachhaltiges Österreich“. Ein Land, „das durch seine nachhaltige Wirtschaft dauerhaften Wohlstand für alle Bürgerinnen schafft“, so VdB. In so einem Österreich wolle er leben.

Der Bundespräsident glaube an ein Österreich, „das das lebenswerteste Land der Welt ist“. Er glaube an ein Österreich „mit einer gerechten Gesellschaft“. Außerdem glaube er an ein „schlaues Österreich“, also eine „wissensbasierte Gesellschaft mit globaler Wettbewerbsfähigkeit“. Und er glaube an ein Land, „in dem Menschen sich freudvoll anstrengen, weil sie wissen, dass sich ihre Anstrengungsbereitschaft lohnt“.

„Das ist das Österreich, in dem ich leben will“

VdB glaube an ein „respektvolles Österreich“ mit einer liberalen Demokratie, in der die „rechtsstaatlichen Institutionen geachtet werden und die Justiz unabhängig arbeitet“. Der Bundespräsident glaube „an ein Land ohne Hass, Häme und Vorurteile“. „Das ist das Österreich, in dem ich leben will“, so VdB. Zu diesem Land sage er: „Du glückliches Österreich“.

Zum Ende wünschte VdB allen ein „wunderbares Jahr 2025. Möge es voll positiver Überraschungen sein“.