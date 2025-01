FPÖ fordert Nehammer am Neujahrstag zum Rückzug auf

Die FPÖ nutzte den Neujahrstag, um ÖVP-Chef und Kanzler Nehammer zum Rückzug aufzufordern.

Es sei "dringend notwendig", dass in der heimischen Innenpolitik zum Jahreswechsel ein "neues Kapitel" aufgeschlagen wird, sagte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. "ÖVP-Kanzlerdarsteller Karl Nehammer sollte in sich gehen und den Jahreswechsel für einen persönlichen Neuanfang nützen und die Politik verlassen."

Er sprach von "laufenden Verhandlungen zur Bildung der Verlierer-Ampel", diese "Austro-Ampel" spiegle "in keiner Weise den Wählerwillen wider". Bei den seit Monaten laufenden Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos gehe es nicht um das Land und die Menschen, "sondern nur um eine Hand voll Posten, die hier zwischen den Verliererparteien ÖVP und SPÖ unter Mithilfe der Neos verteilt werden".

Die Lösung könne nur "ein Aus der Ampel-Verhandlungen" und eine Bundesregierung "unter Führung der FPÖ und Herbert Kickl" sein, so Schnedlitz.