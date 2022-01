Geheimer Öffnungs-Gipfel am Sonntag

Laut oe24-Informationen tagen am Sonntag Regierung und Landeshauptleute. Kommt Aus für 2G und Sperrstunde?

Wie oe24 aus Regierungskreisen erfuhr, findet bereits diesen Sonntag ein (noch geheimer) virtueller Gipfel statt, der es in sich hat. Die Regierung wird dort gemeinsam mit den Landeshaupleuten und den Gecko-Vertretern über die nächsten Öffnungsschritte beraten.



Vor allem die ÖVP-Landeshauptleute wollen die strengen Coronaregeln kippen, noch bevor die Semesterferien in Wien am 5. Februar beginnen. Noch vor dem 4. Februar soll also die Sperrstunde fallen und auch die 2-G-Regel im Handel aufgehoben werden.



