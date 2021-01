Geheimplan: Lockdown-Ende in Wien am 18. Jänner

Nächste Woche fällt Entscheidung, ob "kontrollierte Öffnung" in Wien kommt.

"Wenn sich die Zahlen in Wien weiter so positiv entwickeln, ist nicht mehr vermittelbar, warum ein bundesweiter Lockdown bestehen bleiben soll."Was Hacker damit andeutet, ist ein mehrstufiger Plan der gesamten Ostregion, nach dem Wien, NÖ und das Burgenland schon am 18. Jänner mit "kontrollierten" Öffnungsschritten den Lockdown vorzeitig beenden könnten.