Gemeindebund-Präsident Riedl tritt zurück

Riedl erklärt seinen Rücktritt vom Amt des Gemeindebund-Präsidenten rechtzeitig vor der Neuwahl.

Wien. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl erklärte am Donnerstag, 22. Februar in einem Schreiben an das Generalsekretariat und die Mitglieder des Bundesvorstandes seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes per 25. Februar. "Damit kann die Neuwahl des Präsidenten im Zuge der Bundesvorstandssitzung am 26. Februar statutenkonform ablaufen", bestätigt Generalsekretär Walter Leiss.

