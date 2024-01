Gerald Grosz: Mail an Donald Trump

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz schreibt mit gewohnt spitzer Zunge.

Mail an Trump!

Congratulations, Mr. President!

Nun haben Sie Iowa in den Vorwahlen für sich verbuchen können und gleich mit 50 Prozent Wählerzustimmung einen ordentlichen Pflock eingeschlagen.

Ihre parteiinternen Gegner aber auch der geriatrische Patient im Weißen Haus werden daran zu knabbern haben. Und irgendwie war dies ja zu erwarten. Nachdem die in den USA parteipolitisch besetzte Justiz alles daransetzte, Ihre Kandidatur in einigen US-Bundesstaaten zu verbieten, war selbst für den Blinden klar: Der Alte macht es wieder! Und tatsächlich, 50 Prozent vor Ron de Santis, dem Helden aus Florida und Niki Haley, ihrer ehemaligen UN-Botschafterin, ist ein bemerkenswerter Erfolg.

Alle abgeschlagen, alle in Wahrheit zertrümmert. Denn Ersterer wollte ein besserer Trump sein und Zweitere eine gemäßigtere Trump werden. Am Ende wählt der Bürger, sowohl in Europa als auch in den USA, das Original. Und das sind Sie. In Iowa hatten Sie es bei Ihrem ersten Antreten schwerer, da unterlagen Sie Ihrem parteiinternen Rivalen Ted Cruz. Nun legen Sie im ersten Bundesstaat die Marschrichtung fest. Und die lautet: Weißes Haus. Für uns Europäer kann dies nur ein Segen sein.

Denn wir haben die Schnauze von den US-Militärinterventionen eines Barack Obama und eines Joe Biden schlichtweg voll. Jedes Mal, wenn die USA die Weltpolizei spielen, werden wir in Europa mit Flüchtlingen geflutet. Jedes Mal, wenn die USA im Nahen Osten oder Europa intervenieren, zahlen wir die Rechnung.

Zeit, dass sich die USA unter dem Motto „America first“ wieder selbst um die unzähligen Probleme im eigenen Land kümmert. Und Zeit für Europa, in einer zweiten Amtszeit Donald J. Trumps endlich abseits der NATO erwachsen zu werden.