Gewessler: "3-Euro-Ticket ist startklar"

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) im oe24.TV-Talk über das 1-2-3-Ticket.

oe24.TV: Sie haben Streitereien um die Finanzierung des 1-2-3-Tickets nun gelöst, indem Sie sagen: „Wenn es sein muss, finanziere ich das selbst.“ Richtig?

Leonore Gewessler: Das österreichweite Ticket, also jeden Zug, Bus und alles andere, was im öffentlichen Verkehr fährt, um 1.095 € pro Jahr oder 3 € pro Tag – das ist für die erste Hälfte 2021 nun startklar. Wir haben in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet und mit der Finanzierung nun einen ganz großen Stein aus dem Weg geräumt. Der Bund übernimmt 100 Prozent und den Ländern entstehen keine Kosten.

oe24.TV: Das 3-Euro-Ticket ist am ehesten für Menschen interessant, die viel in ganz Österreich unterwegs sind …





Gewessler: Es ist für viele Menschen darüber hinaus attraktiv. Etwa Pendler: Jemand, der von Laa an der Thaya nach Wien pendelt, erspart sich mit diesem Ticket nächstes Jahr über 600 €. Rund 400 € weniger sind es für Pendler von Eisenstadt nach Wien. Das ist mehr Geld, als manche Steuerreform bis jetzt gebracht hat.

oe24.tv: Das Ticket, mit dem man innerhalb eines Bundeslandes um 1 Euro am Tag fährt, kommt auch schon 2021?





Gewessler: Daran arbeiten wir gerade intensiv mit den Bundesländern. Das 1-2-3-Ticket hat drei Teile und wir starten mit dem dritten. Das ist etwas komplexer, weil die Länder sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben.