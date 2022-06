Grosz: 'Duft des Geldes war unwiderstehlich'

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz kommentiert für Sie die Polit-Woche in seiner bekannt charmanten Art.

Liebe User und Seher von oe24

Willkommen bei Grosz gesagt. Dem überaus kritischen Blick auf die aktuellen Geschehnisse unserer Zeit. Kritisch, direkt, unabhängig und scharf wie Messer. Versprochen!



Der Erhalt der Staatsbürgerschaft muss erleichtert werden, legt der präsidiale Amtsinhaber Van der Bellen unter Beifall der linken gutmenschlichen Reichshälfte seine Wahlkampflinie für die Bundespräsidentenwahl im Herbst fest. Der ehemalige Chef linker Radaubrüder (copyright by Jörg Haider) bleibt seiner romantischen Idee des grenzenlosen Multikulturalismus treu - der These, dass man, wenn man nicht mehr genügend Wähler hat, diese einfach durch neue ersetzt. Als ob man im Vergleich zu den USA in Österreich nennenswerte Schwierigkeiten hätte, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Immerhin mehr als 16.000 Menschen, das sind 42 am Tag, haben sie letztes Jahr wahrscheinlich ohne größeren Aufwand erhalten, als man in Lebensmittelkonzernen Rabattmarkerl sammelt.



