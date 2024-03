"Harry und Florian": ORF-Star macht Wahlkampf für ÖVP-Kandidat

Harry Prünster mischt im Innsbruck-Wahlkampf mit: Der ORF-Moderator macht offen Werbung für ÖVP-Bürgermeisterkandidat Florian Tursky.

ORF-Seher kennen ihn aus den bekannten Kult-Sendungen "Harrys liabste Hütt'n" und "Harrys schönste Zeit". Umso überraschender mischt Harry Prünster nun neben der touristischen auch auf der politischen Ebene mit. Im Innsbrucker Bürgermeister-Wahlkampf ist der bekannte Moderator an der Seite des ehemaligen Digitalisierungsstaatssekretärs und nunmehrigen ÖVP-Kandidaten Florian Tursky unterwegs.

Als "Harry und Florian" absolvieren die beiden eine Gesprächsreihe namens "Reden wir über Innsbruck" mit "bedeutsamen Persönlichkeiten" – die ebenfalls der ÖVP zuzurechnen sind. So wurde am Montagabend im Hotel Sailer mit dem ehemaligen Landeshauptmann Herwig van Staa geplaudert. Am Mittwoch geht es zum Talk im Promenadencafé mit Günther Platter, ebenfalls ein früherer ÖVP-Landeshauptmann sowie dem Ex-ÖVP-Landesgeschäftsführer und ORF-Stiftungsrat Helmut Krieghofer.

ORF hat derzeit keine Handhabe

Stichwort ORF: Am Küniglberg ist man laut "Standard" eher weniger begeistert von Prünsters Nebentätigkeit für Tursky. "Das ist nicht im Interesse des ORF, daher werden solche Fälle im neuen Ethikkodex als Unvereinbarkeit geregelt", wurde ein ORF-Sprecher zitiert. Nach den bestehenden Regulativen gebe es derzeit keine Handhabe.

Der neue ORF-Verhaltenskodex dürfte derartige Politausritte von Prünster oder auch anderen Stars wie Vera Russwurm künftig verbieten. Laut diesem dürfen Mitarbeiter bei externen Auftritten oder auf Social Media nicht einmal den "Anschein der Befangenheit" erwecken. Allerdings sollen die neuen Regeln erst im April von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann per Dienstanweisung offiziell in Kraft treten.

Bis dahin geht die Gesprächstour von "Harry und Florian" munter weiter: Am Donnerstag ist im Kolpingheim die ehemalige Landesrätin und Seniorenbund-Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf zu Gast. Am Freitag folgt im Café im Grünen im Olympischen Dorf ein Plausch mit Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und Friedl Ludescher, dem langjährigen Präsidenten des Rodelverbands.