Harter Kampf um Öffnungen

Am Mittwoch legen Regierung und Länderchefs den Fahrplan für Öffnungen fest.

Nach der Angelobung und Regierungserklärung widmet sich Türkis-Grün wieder dem Pandemie-Management und bittet am Mittwoch die Länder-Chefs zum Öffnungs-Gipfel. Und das wird höchste Zeit, da Hoteliers und Gastronomen seit Tagen einen Fahrplan fordern. Tenor: Alles soll öffnen. In diesen stimmen auch Tourismus-Ministerin Köstinger und Tirols Landes-Chef Platter ein – obwohl es nicht das erste Mal ist, dass er vor einen Gipfel Forderungen stellt, die nicht erfüllt werden.



Stufenplan. Vize-Kanzler Kogler, Wien-Chef Ludwig sowie Experten wollen hingegen nur stufenweise und mit strengen Regeln zurück in die Normalität. Spannend wird auch, ob die Lockerungen regional unterschiedlich aussehen werden.



