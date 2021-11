Wien ist mutiger als der Bund. Was ab kommender Woche wo gilt.

Wien. Am Freitag ab 18 Uhr wollen Kanzler Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler und Gesund­heitsminister Wolfgang Mückstein mit den Landeshauptleuten beraten, wie man die Delta-Welle noch brechen könne.



Ursprünglich wollte die Regierung am bereits überholten Stufenplan festhalten. Das Problem: Das würde zu einem Fleckerlteppich an Maßnahmen in ganz Österreich führen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verkündete gestern bereits die Stufe vier.



oe24 liegt der Regierungsplan vor. In welchen Bereichen 2G österreichweit kommen wird, lesen Sie HIER mit oe24PLUS.