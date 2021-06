× Hier hält der Kanzler dem Nationalteam die Daumen

Bundeskanzler Kurz traf zum entscheidenden EM-Gruppenspiel den ukrainischen Botschafter in Wien zum gemeinsamen Public Viewing.

Wien. Heute kann das ÖFB-Nationalteam historisches schaffen: Zum ersten Mal könnte das Nationalteam die Gruppenphase einer EM überstehen und in die K.o.-Phase einziehen. Auf dem Weg in das Achtelfinale soll ein Sieg gegen die Auswahl der Ukraine her. Ganz Österreich drückt der Rot-Weiß-Roten Nationalmannschaft die Daumen – das ganze Land steht still und schaut gebannt auf die TV-Bildschirme. Auch der Bundeskanzler lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und schaut das spannende Spiel beim Public Viewing in der Wiener Innenstadt.

Passend zum Spiel hat er den ukrainischen Botschafter Olexander Scherba zum gemeinsamen Fußball-schauen getroffen. Sie trafen sich zusammen mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Arbeitsminister Martin Kocher im Wiener Palais Porcia in der Herrengasse im 1. Bezirk. Zur Anerkennung überreichte Kurz ein ÖFB-Trikot an den Botschafter.

© BKA/Dragan Tatic ×

Vizekanzler Kogler im WUK

Auch Vizekanzler und Sportminister Kogler besucht ein Public Viewing. Er ist im WUK in Wien. Die Fußball-Euphorie hat also längst auch die Staatsspitze erreicht. Heute drückt das ganze Land unserem team die Daumen.