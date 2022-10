In diesem Bundesland gäbe es eine Stichwahl

Würde Kärnten für ganz Österreich stehen, käme VdB auf nur knapp unter 50% – und somit gäbe es eine Stichwahl.

Alexander Van der Bellen hat bei der Bundespräsidentschaftswahl am Sonntag laut der ersten Hochrechnung der ARGE 55,9 Prozent der Stimmen erreicht und siegt somit im ersten Wahlgang.

Einziges Bundesland in dem Alexander Van der Bellen keine absolute Mehrheit hat: Kärnten.



Die Hochrechnung dort zeigt ihn bei 47,6% bei knapp zwei Dritteln der ausgezählten Stimmen. — Martin Thür (@MartinThuer) October 9, 2022

Doch der amtierende Bundespräsident schneidet nicht in allen Bundesländern so gut ab: In den Hochrechnungen für Kärnten kommt Van der Bellen auf nur 47,6% – und müsste sich somit einer Stichwahl stellen, würde Kärnten für ganz Österreich stehen.