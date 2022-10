Wer warum wen wählte

Altbewährt, jung und frisch, Anwalts-Style oder authentisch – so punkteten Politiker.

Wien. Wieso wählen die Menschen wen sie wählen? Peter Hajek hat sich das in einer Wahlmotiv-Studie (1.200 Befragte, Anfang Oktober) genau angesehen.

Die Motive Alexander Van der Bellen zu wählen sind Stabilität, Erfahrung und Besonnenheit.

Auffallend ist bei den Wahlmotiven für Walter Rosenkranz, dass an oberster Stelle die Abwahl VdBs steht. So unterscheiden sich die Rosenkranz-Wähler deutlich von allen anderen Herausforderern. Erst an 2. Stelle wird er als der beste Kandidat genannt.

Gerald Grosz wurde für seine direkte und authentische Art gewählt. Dass er die Regierung sofort entlassen würde ist seinen Wählern auch wichtig.

Dominik Wlazny, der Kandidat der Jungen, hat auch ein solches Image. Die Wähler schätzen seine junge, frische, unverbrauchte Art.

Nichtwähler: Frust und kein passender Kandidat

Anwaltsbonus. Die – älteren – Wähler von Tassilo Wallentin mögen seinen Anwaltsstyle. Auch seine Kolumne in der Kronen Zeitung war kein Nachteil, folgen sie doch nach „guten Argumenten“ als drittes Wahlmotiv.

Für die Außenseiter Michael Brunner und Heinrich Staudinger konnten aufgrund der geringen Fallzahl der Befragten keine Motive ausgewertet werden.

Die Motive der Nichtwähler sind geprägt von Frust mit dem politischen System. Oft getätigte Aussagen sind „Wählen bringt sowieso nichts“. Außerdem klagen viele Nichtwähler, dass sie kein Kandidat anspricht –was auch Kernwähler der ÖVP und der SPÖ betreffen könnte.