Hofer outet Dieselpanne von Fridays for Future

Im Netz kursiert ein Video, das einen Dieselgenerator auf einer Demo der Klima-Aktivisten zeigt.

"Fridays For Future demonstriert mit Hilfe eines Dieselgenerators gegen Dieselmotoren ...", schreibt FPÖ-Chef Norbert Hofer in einem Facebook-Posting und versetzt den Aktivisten einen Seitenhieb: "Ein eigenartiger Zugang zum Klimaschutz." Im Video ist ein Dieselgenerator zu sehen, der offenbar die Soundanlage bei der "Fridays for Future"-Demo in Graz mit Strom versorgte.

Hofer wirft den Klima-Aktivisten nun vor zwar gegen den Klima-Wandel und gegen Dieselmotoren zu demonstrieren, aber selbst Diesel-Generatoren zu benutzen.

Das Diesel-Generatoren-Video kursiert bereits seit gestern im Netz und sorgt für Diskussionen unter den Usern. "Ist sicher Bio Sprit!", heißt es in einem Kommentar. "Geliefert in einem Dieselbus", kommentiert ein anderer User. "Da stellt sich die Frage, wieviele der Teilnehmer überhaupt wissen, was das ist", so ein weiterer Kommentar. "Mal eine kurze Frage, fängt der Klimaschutz nicht bei der Industrie und den Produzenten an?", verteidigt eine Userin die Aktivisten.