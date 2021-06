Norbert Hofer tritt als FPÖ-Chef zurück

Norbert Hofer bestätigt seinen Rückzug gegenüber oe24.

Paukenschlag in der FPÖ: Nobert Hofer tritt als FPÖ-Chef zurück. Das bestätigte er gegenüber oe24: "Ja, ich trete zurück." Davor hatte es Verwirrung um einen Tweet des FPÖ-Chefs gegeben, in dem Hofer seine Rücktritt verkündet hatte, den er dann aber nach wenigen Minuten wieder löschte.

Rücktritt wegen Streit mit Kickl

Hofer zu oe24: "Ich bin heute aus der Reha zurückgekommen und habe mir das alles überlegt." Auf die Frage von ÖSTERREICH-Innenpolitik-Chef Günther Schröder, ob seine Entscheidung zum Rücktritt mit dem Streit zwischen ihm und Herbert Kickl zusammenhängt, sagt Hofer: "Ja natürlich, ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin."

"Ich bleibe 3. Nationalratspräsident"

Hofer kündigt gegenüber oe24 an, dass er dritter Nationalratspräsident bleibe: "Ich bleibe bis zur Wahl in dieser Funktion - das war es dann auch schon." Ob er zur Bundespräsidentenwahl antritt, sei völlig offen. Hofer hierzu: "Das habe ich mir noch nicht überlegt."

Offizielle Aussendung der FPÖ

Um 16.48 Uhr schickte die FPÖ dann eine offizielle Aussendung zum Rücktritt Hofer aus: "Heute hat FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer seinen dreiwöchigen Rehabilitationsaufenthalt in Baden beendet. In den letzten drei Wochen hat er auch über seine persönliche Zukunft in der Politik nachgedacht und ist zur Überzeugung gekommen, dass er das Amt des Bundesparteiobmannes der FPÖ nicht weiter ausüben wird. Norbert Hofer: „Die Zeit nach Ibiza war nicht einfach. Es war eine schwierige Aufgabe, die Partei nach dem plötzlichen Ende der erfolgreichen schwarz-blauen Koalition wieder aufzubauen. In den letzten Monaten ist es gelungen, die Partei wieder zu stabilisieren und in Umfragen an die 20%-Marke heranzuführen. Damit habe ich die Partei soweit aufgestellt, damit sie auch in den nächsten Jahren Erfolg haben kann. Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist aber mit dem heutigen Tag zu Ende. Ich wünsche meiner Nachfolgerin/meinem Nachfolger in dieser Funktion viel Erfolg für die Zukunft.“