Hofer wütet gegen Corona-Statement der Regierung

Verwirrung sei auf die Spitze getrieben worden, so Hofer.

Wien. Nach dem Statement der Regierung, die neuen Corona-Maßnahmen erst am Samstag anzukündigen, meldete sich FPÖ-Chef Hofer zur Pressekonferenz am Donnerstag Wort. "Die Serie der inhaltsleeren und lediglich Chaos stiftenden Pressekonferenzen der Regierungsspitze geht weiter. Der heutige Auftritt war aber ein neuer Höhepunkt in Sachen Verwirrung und Panikmache. Offenbar konnten sich ÖVP und Grüne nicht auf eine gemeinsame Vorgangsweise einigen. Man versuchte sich also, durch Floskeln durchsiebt Pressekonferenz zu retten. Mit diesem heutigen inhaltsleeren Auftritt wurde vor allem eines erreicht: ein maximaler Schaden für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Gesundheitswesen", so Hofer.

Der heutige Auftritt der Regierung habe die Verunsicherung in der Wirtschaft – und hier vor allem in der Gastronomie – weiter verstärkt, sagt Hofer: "Was soll ein Gastronom nach den heutigen Worten der Regierung machen? Noch Waren einkaufen oder gleich aufgeben?" Die heutige Pressekonferenz sei ein Spielen auf Zeit gewesen.

Norbert Hofer: "Die von vielen mit Interesse erwartete Erklärung der Regierungsspitze reihte sich nahtlos an die vielen überflüssigen Marketing-Pressekonferenzen der Vergangenheit ein und hatte offenbar lediglich den Sinn, die Menschen in Panik zu versetzen, um so den Boden für den offenbar drohenden und von der FPÖ bereits im September vorhergesagten Lockdown aufzubereiten. Zur Erinnerung: Der Gesundheitsminister sprach in diesem Zusammenhang von einer "Entenfamilie", der Vizekanzler meinte, die FPÖ sei ein Fall für den Sektenbeauftragten. Hier ist eine Entschuldigung fällig", so Hofer.