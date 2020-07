Ibiza: Jetzt sucht Justiz nach "Maulwurf"

Streit zwischen Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Soko Tape hat neuen Zündstoff.

Wien. Neuer Knalleffekt in der Ibiza- bzw. Casino-Affäre: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSta erstattete intern Anzeige gegen Unbekannt wegen § 310 – „Verletzung des Amtsgeheimnisses durch einen Beamten“. Hintergrund: Offensichtlich sei Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann von einer bevorstehenden Hausdurchsuchung informiert gewesen (für ihn gilt die Unschuldsvermutung). Gesucht wird also ein „Maulwurf“ im Sicherheitsapparat, der die Info weitergegeben haben könnte. Der Akt – eine entsprechender Vermerk liegt ÖSTERREICH vor – wurde am 19. Mai angelegt, die Ermittlungen führt eine Anklägerin der Staatsanwaltschaft Wien, In der WKSta wollte man dazu keine Stellungnahme abgeben – es sei eben ein Verschlussakt.

© oe24 Brisanter Aktenvermerk der WKSta

Alter Konflikt. Justiz-Insider sehen den alten Konflikt zwischen den Korruptionsermittlern der WKSta auf der einen und der Soko Tape im Bundeskriminalamt auf der anderen Seite wieder eskalieren. Denn dass die WKSta ein mögliche Leck dort vermuten, auf der Hand. Unausgesprochener Vorwurf: Im BKA habe die ÖVP das Sagen. Auf der anderen Seite fühlen sich die Kriminalbeamten der Soko von den Korruptionsstaatsanwälten gegängelt und bevormundet. Auf der anderen Seite hängt auch der Haussegen zwischen der Korruptionsbehörde und der Oberstaatsanwaltschaft gehörig schief.

Licht in die Causa könnte diese Woche im Ibiza-U-Ausschuss kommen. Das sind von Sektionschef Christian Pilnacek abwärts alle wichtigen Staatsanwälte geladen. (gü)

