Ibiza-Lockvogel: Die geheime Einvernahme

Österreich lässt die Befragung des Ibiza-Lockvogels mittels europäischer Ermittlungsanordnung durch die lettische Polizei vollstrecken. Das Dokument liegt oe24 vor.

Enthüllt. Das Ibiza-Video sprengte die schwarz-blaue Koalition. Zu sehen waren der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit dem seinerzeitigen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Villa auf der spanischen Ferieninsel mit einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte.

Die falsche Oligarchin, welche sich als Alyona Makarova ausgab, ist die Lettin Una Saukuma. Laut EU-Infothek ist sie aktuell 40 Jahre alt, wie sie ihren Lebenunterhalt verdient, ist nicht bekannt. Ebenso unbeantwortet bleibt die Frage, wie sie mit Hessenthaler in Kontakt kam.

Beschuldigte: Befragung durch lettische Behörden

Die EU-Infothek von Prof. Gert Schmidt hat jetzt die Ermittlungsanordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Darin wird die Republik Lettland als Vollstreckungsstaat aufgefordert, die polizeiliche Einvernahme von Una Saukuma einzuleiten. Das Dokument liegt auch oe24 vor.

Die Beschuldigte Una Saukuma steht im Verdacht, gegen zahlreiche Gesetze verstoßen zu haben, u. a. Urkundenfälschung, Missbrauch von Tonaufnahme- und Abhörgeräten als Beitragstäterin und Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht.

Folgende Fragen sollen die lettischen Ermittler der Beschuldigten 40-jährigen Una Saukuma u.a. stellen:

Woher kennen Sie Julian HESSENTHALER?

Seit wann kennen Sie Julian HESSENTHALER?

Was können Sie uns zur Herstellung des Ibiza-Videos sagen?

"Erkennen Sie sich nicht?"

Haben Sie am Ibiza Video als reiche OIigarchennichte Alyona MAKAROV als Schauspielerin

mitgewirkt?

Wenn nein: Vorhalt der Fotos und Lichtbüder. Aufgrund der frappierenden Ähnlichkeit besteht der Verdacht, dass sie damals am Video mitgewirkt haben. Was sagen Sie dazu?

Erkennen Sie sich nicht?

Wussten Sie, dass Julian HESSENTHALER die Gespräche in Ibiza per Video aufnimmt?



Wussten Sie, welchen Beruf Mag. Johann GUDENUS und Heinz-Christian STRACHE ausgeübt haben?



Was haben Sie sich gedacht, was Julian HESSENTHALER anschließend mit den Videoaufnahmen machen wird

Haben Sie gewusst, dass die Oligarchennichte Alyona MAKAROV von den österreichischen Behörden gesucht wird? Warum haben Sie sich nicht bei den österreichischen Behörden gemeldet?

Brenzlige Frage: "Gratis mitgewirkt" oder "Entgeld erhalten"?

Haben Sie ein Entgelt für ihre mögliche Mitwirkung am Ibiza-Video erhalten oder haben Sie

"gratis" mitgewirkt?

Haben Sie davon Kenntnis, dass es eine elektronische Kopie eines lettischen Reisepasses mit

verfälschten Daten gibt, auf dem ihr Lichtbild mit dem Namen Alyona MAKAROV genannt

ist?

Haben Sie davon Kenntnis gehabt, was nach der Herstellung des Videos damit passiert?

Hat Julian HESSENTHALER Ihnen em Entgelt versprochen?

Hat er Ihnen gegenüber erwähnt, was er mit dem Video vorhat?

Hielten Sie es ernstlich für möglich, dass Julian HESSENTHALER [oder der Ibiza-Anwalt M.] das Ibiza Video nach der Herstellung zum Kauf anbieten bzw. anderen Personen über den genauen Inhalt der Gespräche erzählen?

Für die Lettin Una Saukuma gilt die Unschuldsvermutung. Das Verfahren gegen sie ist derzeit in vollem Gange.