„Ich kann auch ernst!“ Rauch postet nächstes Skurril-Video

Er kann es nicht lassen: Minister Johannes Rauch (Grüne) postet jetzt das nächste Skurril-Video.

"Grüße gehen raus an die X-ehemals-Twitter-Bubble. Ich kann auch ernst. Follow for more", schrieb Gesundheitsmister Johannes Rauch von den Grünen auf X und postete sein nächstes skurriles Video.

Abgedrehte Videos

Rauch war in der Vergangenheit immer wieder für abgedrehte Videos in den Sozialen Netzwerken gut. Jetzt hat er ein neues Video ausgespielt und gibt wieder Rätsel auf. Darin geht er offensiv darauf ein, dass es immer wieder Kritik an seinen Videos gebe. Kritiker meinen, der Minister sei in seiner Darstellung auf den Social Media-Kanälen nicht seriös und erst genug. Hier ist jetzt das neue Video von Rauch:

Grüße gehen raus an die X-ehemals-Twitter-Bubble. Ich kann auch ernst. Follow for more. ;-) pic.twitter.com/GuPe2gZmdk — Johannes Rauch (@johannes_rauch) June 23, 2024

Das ging wieder nach hinten los

Ein seriöses Video wollte er machen, kündigte Rauch an - und sprach erst ernst über den starken Anstieg von sexuell übertragbaren Krankheiten. Ein ernstes Thema! Rauch sitzt in einem Sessel und liest ruhig einen Text ab. Dann bricht er plötzlich ab, als wäre ihm das alles zu dumm. Er wolle stattdessen "Spaß" im Internet" haben. Das müsse schließlich erlaubt sein, meint der Minister. Diese Pointe ist dem grünen Minister arg misslungen. Bei Rauch nicht das erste Mal. Da hilft auch das "cool down" am Ende nichts mehr.